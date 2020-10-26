"Кто нас кормить будет?": белорусы ответили на призыв к общенациональной забастовке

Все ли граждане согласны с политикой оппозиции?

В воскресенье в нескольких городах Белоруссии прошли новые акции протеста. На улицы людей призывали выходить под предлогом окончания ультиматума, который ранее выдвинула оппозиция. На радикальные изменения в стране сторонники запада отвели время до полуночи. Теперь угрожают спровоцировать массовую забастовку предприятий.

Музыка, флаги. Вышедшие на улицы Гродно, Гомеля и других городов вели себя спокойно. В Минске колонна дошла до дворца президента и развернулась. Далее люди направились по своим делам. Милиция обеспечивала безопасность, стараясь не вмешиваться в происходящее. Но провокаций избежать не удалось. Ведомые деструктивными телеграм-каналами разбили окна в здании РУВД Минска, передает "ТВ Центр".

"В столицу съехались более агрессивные и активные протестующие. Цель их была одна - занять центр города Минска, а если сказать точно, то именно проспект Независимости со всеми его площадями. Однако замыслам протестующих сбыться не удалось. Сотрудники органов внутренних дел держали все под контролем, и толпа протестующих не зашла на территорию проспекта Независимости. Нами были приняты меры по пресечению противоправных действий", - сообщил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Воскресенье - последний день так называемого "народного ультиматума", который бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Среди требований - отставка президента, свобода политзаключенным, прекращение насилия. С понедельника оппозиция призвала начать забастовки на предприятиях:

"26 октября начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие – солидарность".

Далеко не все белорусы разделяют подобные призывы. "Если их кто-то кормит, нас кто кормить будет, если остановятся предприятия? А пенсию кто платить будет? Тихановская, которая где-то сидит, и сюда приехать не может", - пишут в соцсетях.

Светлана Тихановская действительно сидит на карантине. В ее штабе заявили, что режим самоизоляции необходим после встречи с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, у которого диагностирован коронавирус. Тихановская сдаст тест и будет работать дистанционно. Дистанцию со своими сторонниками экс-кандидат в президенты Белоруссии держит уже несколько месяцев. С тех пор, как уехала в Литву.

На последний день ультиматума белорусские власти реагировать не стали. Предприятия в стране работают. Действующая власть делает все для стабильности и единства республики. Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Майком Помпео отметил нарастающую внешнюю агрессию со стороны Польши. Госсекретарь США поспешил убедить в обратном, сообщает пресс-служба президента:

"Майкл Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как её не существует. В целом белорусский лидер подчеркнул - мы выступаем за мирное спокойное разрешение всех конфликтов".

Различные призывы оппозиции, начиная с августа, звучат регулярно. Но многие белорусы понимают: подобные катаклизмы - это не только борьба за власть в кабинетах. В конечном счете, все отразится на их кошельках. Еще одна побочная составляющая таких уличных демонстраций - коронавирус прекрасно передается в местах массового скопления людей. А это нагрузка на здравоохранение. Да и инстинкт самосохранения должен сработать. Пока это происходит не у всех.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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