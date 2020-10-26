Партия Зеленского провалилась на местных выборах на Украине

Не вызвал особого интереса у граждан и опрос, который инициировал Владимир Зеленский

На Украине в воскресенье выбирали местную власть - правда, при невысокой явке избирателей - две трети из них остались дома. На подконтрольных Киеву территориях Донбасса выборы вообще не проводились, якобы из-за соображений безопасности.

На активистку движения "Фемен", обнажившуюся прямо у входа на избирательный участок, президент Зеленский даже не обращает внимания. Обвинения в сексизме - капля в море претензий к его однопартийцам. К муниципальным выборам рейтинг "Слуг народа" упал настолько, что стало понятно: кандидатам от Зеленского не светит ни одного кресла мэра в областных центрах, ни большинства в региональных парламентах.

"Для меня важно, как для каждого украинца, чтобы мы выбрали того, кому мы доверяем... И важно, что эти люди могут сделать на местах. А цифры - ну цифры посмотрим", - отметил Зеленский.

Реальные цифры оказались хуже самых пессимистичных прогнозов. И это несмотря на отчаянные попытки завлечь электорат. Главной из которых должен был стать придуманный президентом опрос. В котором смешали введение пожизненного срока за коррупцию, создание особой экономической зоны в Донбассе и легализацию марихуаны. Что, по первым данным, поддержали 70 процентов респондентов. Если таким результатам, конечно, вообще можно верить. Ведь на одних участках бюллетени почему-то раздавали подростки, на других выдавали по 7 бланков в руки, а на третьих - их просто не оказалось. Оппоненты теперь довольно потирают руки.

"Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит. Сперва был референдум, потом опрос, потом социология, А потом назвали тем, что это есть - незаконная предвыборная агитация. Это самая масштабная предвыборная фальсификация в истории независимой Украины", - заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

Сам Петр Порошенко на участке не только, чтобы снова напомнить о себе. Пошел пробивать дорогу в политику супруге Марине, которая баллотировалась в муниципальный совет Киева. Возглавить его снова планирует Виталий Кличко. На фоне актеров, рок-певцов и бывших первых леди в списках он тянул на настоящего политического тяжеловеса.

"Друзья, я впервые за долгое время не голосую на выборах. Лечусь дома. Вирус сразил буквально в последний день, но я работаю из дома, слежу за ходом голосования", - заявил Виталий Кличко.

Однако, по данным экзит-полов, набрать 50 процентов голосов Кличко не удалось. Теперь впереди второй тур, где его соперником станет кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Представители партии вышли во второй тур и в Днепре, Одессе. Прошли в областной совет Харькова.

Хотя власти, как могли, старались не допустить кандидатов от "Оппозиционной платформы" к выборам. И даже отменили голосование на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Официально - из-за близости к линии соприкосновения.

Но и это не спасло ситуацию. Если партия Зеленского остается без поддержки в регионах, следующим шагом могут стать уже досрочные выборы в парламент и очередная перезагрузка политической системы Украины. Вопрос: насколько мирно она пройдет.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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