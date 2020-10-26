Врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса

В мире фиксируется все больше заболевших

Одним из крайне неприятных симптомов коронавируса является потеря обоняния. Отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал, как вернуть себе возможность ощущать запахи.

Врач заявил, что в первую очередь нужно обеспечить приток воздуха к нервным окончаниям в носу. "Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении", - посоветовал он.

Специалист напомнил и о необходимости принимать поливитамины и витамины группы В для восстановления нервных клеток. Также нужно уделить достаточное внимание правильному питанию и исключить алкоголь и никотин, передает РБК.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 42,9 миллиона человек, 1,15 миллион из них скончались. В России выявлено 1,51 миллиона заболевших, более 26 тысяч пациентов скончались.

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