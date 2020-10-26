Эксперты считают, что пострадают в итоге рядовые граждане

Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Белоруссии. Экс-кандидат в президенты заявила, что власти не выполнили предъявленный им ранее ультиматум об отставке главы государства Александра Лукашенко.

Тихановская прокомментировала состоявшиеся в воскресенье в Минске акции протеста.

"Белорусы сегодня показали режиму, что мирный протест — это постоянная созидательная сила. Мы готовы давать слово и отвечать за него", — написала лидер оппозиции в Telegram-канале.

Оппозиция после стычек с правоохранительными органами, произошедших накануне, обещает волну забастовок на всех крупных предприятиях. Протестующие намерены блокировать дороги и обвалить торговлю в государственных магазинах. В то же время, эксперты сомневаются, что забастовки станут масштабными. Они подчеркивают, что тактика оппозиции ударит, в первую очередь, по рядовым гражданам, пишет RT.

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