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Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки

08:19
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Эксперты считают, что пострадают в итоге рядовые граждане

Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Белоруссии. Экс-кандидат в президенты заявила, что власти не выполнили предъявленный им ранее ультиматум об отставке главы государства Александра Лукашенко.
Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум из трех пунктов

Тихановская прокомментировала состоявшиеся в воскресенье в Минске акции протеста.

"Белорусы сегодня показали режиму, что мирный протест — это постоянная созидательная сила. Мы готовы давать слово и отвечать за него", — написала лидер оппозиции в Telegram-канале.

Оппозиция после стычек с правоохранительными органами, произошедших накануне, обещает волну забастовок на всех крупных предприятиях. Протестующие намерены блокировать дороги и обвалить торговлю в государственных магазинах. В то же время, эксперты сомневаются, что забастовки станут масштабными. Они подчеркивают, что тактика оппозиции ударит, в первую очередь, по рядовым гражданам, пишет RT.

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