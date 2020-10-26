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В России может появиться омбудсмен по борьбе с коррупцией

08:26
  • понедельник
  • 26 октября 2020

В правительстве оценят эту идею

Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией. 
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Как пишет RT, с такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его мнению, решить проблему с коррупцией можно лишь совместными усилиями государства и гражданского общества. 

Антон Орлов предложил создать должность федерального омбудсмена по борьбе с коррупцией, чтобы он выявлял излишние бюрократические процедуры, анализировал проекты правовых актов и участвовал в совершенствовании антикоррупционного законодательства. Кроме того, он мог бы работать с общественными запросами. 

"В связи с этим и в преддверии провозглашенного ООН Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря прошу вас оценить целесообразность создания в Российской Федерации института уполномоченного (омбудсмена) по борьбе с коррупцией", - говорится в письме, которое автор инициативы отправил Михаилу Мишустину. 

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