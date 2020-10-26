В России может появиться омбудсмен по борьбе с коррупцией

В правительстве оценят эту идею

Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.

Как пишет RT, с такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его мнению, решить проблему с коррупцией можно лишь совместными усилиями государства и гражданского общества.

Антон Орлов предложил создать должность федерального омбудсмена по борьбе с коррупцией, чтобы он выявлял излишние бюрократические процедуры, анализировал проекты правовых актов и участвовал в совершенствовании антикоррупционного законодательства. Кроме того, он мог бы работать с общественными запросами.

"В связи с этим и в преддверии провозглашенного ООН Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря прошу вас оценить целесообразность создания в Российской Федерации института уполномоченного (омбудсмена) по борьбе с коррупцией", - говорится в письме, которое автор инициативы отправил Михаилу Мишустину.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"