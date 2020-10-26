Сергунина рассказала о количестве участников конкурса "Доброволец Москвы"

Участвовать в нем захотели более 7 тысяч жителей города

Завершился прием заявок на конкурс "Доброволец Москвы - 2020". Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, желание принять участие в нем выразили более 7,4 тысячи жителей города.

Больше всего конкурсантов представлено в номинации "Добрая команда" - 2025 человек. А по количеству поданных заявок лидирует индивидуальная номинация "Я волонтер" - 470.

В этом году у НКО появилась возможность выдвигать своих лучших волонтеров в рамках номинации "Спасибо". В ней заявлено более 80 добровольцев. Кроме того, в конкурсе впервые примут участие команды коммерческих организаций с программой развития корпоративной социальной ответственности. Общее число конкурсантов в этой номинации составит свыше 630 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"