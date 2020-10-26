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Джо Байден увидел в России главную угрозу для США

08:26
  • понедельник
  • 26 октября 2020

А Китай назвал главным конкурентом

Джо Байден считает Россию главной угрозой для США. Китай же, по мнению кандидата в президенты от Демпартии, является главным конкурентом.

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Байден полагает, что Москва угрожает безопасности Соединенных Штатов и альянсов, в которых они состоят. Отрицательно на ситуацию влияет и политика Дональда Трампа. Действующий президент, по мнению Джо Байдена, отталкивает союзников по НАТО от США своим поведением, при этом готов "обнять каждого диктатора".

"Есть ситуация в Северной Корее, где у них больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше. Есть ситуация в Персидском заливе, где Иран находится ближе к тому, чтобы получить ядерное оружие, чем это было раньше", - заявил Байден в интервью телеканалу CBS News.

Джо Байден в ходе предвыборной кампании регулярно обвинял Россию во вмешательстве в ход американских выборов. Москва эти обвинения отвергает.

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