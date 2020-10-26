ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Европа протестует из-за антикоронавирусных ограничений

08:51
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Во многих странах значительно усилили мер предосторожности

В Европе начались акции протестов на фоне ужесточения коронавирусных ограничений. В Италии несогласные с действиями властей начали жечь мусорные баки и запускать петарды. Отмечается, что число заболевших в стране за сутки при этом бьет все рекорды – врачи выявляют более 20 тысяч случаев заражения COVID-19 ежедневно. В стране в целях профилактики распространения инфекции на месяц закрыли спортзалы, бассейны, театры и кино.

Врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса
Полмиллиона за сутки: в мире наблюдается взрывной рост заболеваемости COVID-19

В Германии недовольство местных жителей вылилось в столкновения с полицейскими и массовые задержания. Также несогласные с ужесточением ограничений вышли на улице в Бельгии, Великобритании и Польше.

Также власти Испании на две недели ввели в стране комендантский час, а во Франции, где суточный прирост заболевших превысил 50 тысяч человек, продлили режим чрезвычайного положения до середины февраля, передает РЕН ТВ.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 42,9 миллиона человек, 1,15 миллион из них скончались. В России выявлено 1,51 миллиона заболевших, более 26 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Протесты в Европе
Протесты в Европе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.