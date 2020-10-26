Европа протестует из-за антикоронавирусных ограничений

Во многих странах значительно усилили мер предосторожности

В Европе начались акции протестов на фоне ужесточения коронавирусных ограничений. В Италии несогласные с действиями властей начали жечь мусорные баки и запускать петарды. Отмечается, что число заболевших в стране за сутки при этом бьет все рекорды – врачи выявляют более 20 тысяч случаев заражения COVID-19 ежедневно. В стране в целях профилактики распространения инфекции на месяц закрыли спортзалы, бассейны, театры и кино.

В Германии недовольство местных жителей вылилось в столкновения с полицейскими и массовые задержания. Также несогласные с ужесточением ограничений вышли на улице в Бельгии, Великобритании и Польше.

Также власти Испании на две недели ввели в стране комендантский час, а во Франции, где суточный прирост заболевших превысил 50 тысяч человек, продлили режим чрезвычайного положения до середины февраля, передает РЕН ТВ.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 42,9 миллиона человек, 1,15 миллион из них скончались. В России выявлено 1,51 миллиона заболевших, более 26 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"