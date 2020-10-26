Названы регионы с наибольшим числом безработных

Уровень безработицы вырос в 82 регионах

Самый высокий уровень безработицы зафиксировали в Ингушетии (30,7%), Туве (22,3%), Чечне (21,7%), Северной Осетии (16,3%), Дагестане (16,1%) и Кабардино-Балкарии (15,4%).

Лучше всего дела с работой обстоят в ЯНАО (2,5%), Москве, (2,7%), ХМАО (3,2%), Петербурге (3,6%) и Камчатке (3,6%).

В прошлом году в России было шесть регионов, где уровень безработицы равнялся или превышал 10%. В этом году таких регионов стало 13.

За июнь-август уровень безработицы вырос в 82 регионах страны, заметнее всего - в Туве (+11,6%).

Что касается наиболее проблемных регионов, то там, как пишет РИА Новости, всегда непростая ситуация с работой. Кризисные явления в экономике, связанные с распространением коронавируса, усугубили их положение.

По данным Росстата, в августе число официально зарегистрированных безработных в России выросло в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Без работы сидят 3,6 миллиона россиян. Это 4,8% от численности рабочей силы в стране.

Среди безработных больше всего молодых людей до 25 лет (21,8%) и граждан старше 50 лет (15,9%).

Как подсчитали эксперты, в июне-августе 2020 года россияне в среднем искали работу 5,9 месяца.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в сентябре уровень безработицы составил 6,3%.

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