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Названы регионы с наибольшим числом безработных

08:53
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Уровень безработицы вырос в 82 регионах

Самый высокий уровень безработицы зафиксировали в Ингушетии (30,7%), Туве (22,3%), Чечне (21,7%), Северной Осетии (16,3%), Дагестане (16,1%) и Кабардино-Балкарии (15,4%). 
Путин рассказал о сложной ситуации на рынке труда

Лучше всего дела с работой обстоят в ЯНАО (2,5%), Москве, (2,7%), ХМАО (3,2%), Петербурге (3,6%) и Камчатке (3,6%). 

В прошлом году в России было шесть регионов, где уровень безработицы равнялся или превышал 10%. В этом году таких регионов стало 13. 

За июнь-август уровень безработицы вырос в 82 регионах страны, заметнее всего - в Туве (+11,6%). 

Что касается наиболее проблемных регионов, то там, как пишет РИА Новости, всегда непростая ситуация с работой. Кризисные явления в экономике, связанные с распространением коронавируса, усугубили их положение. 

По данным Росстата, в августе число официально зарегистрированных безработных в России выросло в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Без работы сидят 3,6 миллиона россиян. Это 4,8% от численности рабочей силы в стране. 

Среди безработных больше всего молодых людей до 25 лет (21,8%) и граждан старше 50 лет (15,9%). 

Как подсчитали эксперты, в июне-августе 2020 года россияне в среднем искали работу 5,9 месяца.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в сентябре уровень безработицы составил 6,3%. 

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