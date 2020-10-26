ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Максима Ваганова

08:57
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Мальчику требуется срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение двухлетнего Максима Ваганова. У мальчика - нейробластома с поражением правого надпочечника.

К двум годам мальчик уже перенес несколько курсов химиотерапии и операцию. Это облегчило его состояние, но метастазы проникли в костный мозг. И теперь вся надежда семьи - еще на две сложнейшие операции, после которых Максиму потребуется мощная иммунотерапия. Лекарство стоит более 5 миллионов 700 тысяч рублей - таких денег у родителей малыша нет.

Слова благодарности от родителей Максима: "Наши дорогие благотворители и зрители телеканала ТВЦ! От всего сердца хочется выразить Вам огромную признательность и благодарность за Ваш вклад в лечение нашего сына. Без Вашей помощи нам бы ни за что не удалось собрать эту огромную сумму и оплатить жизненно важное и дорогостоящее лечение, которое так сейчас необходимо Максиму! Спасибо Вам за доброту и понимание, с которыми Вы отнеслись к нашей ситуации. Ваша помощь бесценна для нашей семьи. Мы очень рады, что в мире есть столько добрых сердец, готовых поддержать в трудной ситуации! Всем Вам, кто помогает и поддерживает, не оставляет родителей и детей наедине с их проблемами, хочется пожелать здоровья, счастья, тепла и гармонии в душе. Пусть Вас окружает как можно больше таких же добрых и отзывчивых людей! С уважением и безмерной благодарностью, семья Вагановых".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Максим Ваганов
Максим Ваганов
Максим Ваганов с папой
Максим Ваганов с папой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.