Зрители "ТВ Центра" помогли собрать деньги на лечение Даши Коржовой

У девочки - нейробластома с поражением правой почки

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собрал средства на лечение Даши Коржовой. Последние несколько лет девочка отчаянно борется за жизнь. У нее - нейробластома с поражением правой почки.

Даша уже пережила несколько операций и множество курсов химиотерапии. Болезнь постепенно начала отступать, но в результате изнурительного лечения иммунитет организма совершенно ослаб. Чтобы не допустить рецидива, девочке срочно нужна иммунная терапия. Стоимость препарата - почти 7 миллионов рублей.

Нужную сумму помогли собрать вы — зрители канала "ТВ Центр". Слова благодарности от мамы Даши:

"Огромное спасибо всем, кто откликнулся на нашу мольбу о помощи! Сбор на первый курс лечения моей любимой доченьки закрыт! Верю и молюсь, что все наши усилия не будут напрасны. Дорогие друзья, ваши теплые слова, пожелания нам очень помогают и придают сил. Хочется от всего сердца сказать вам огромное спасибо и пожелать, чтобы на вашем жизненном пути тоже встречались такие же добрые и отзывчивые люди с открытым сердцем и чистой душой. Дай бог вам всем здоровья и благополучия!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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