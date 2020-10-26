Москвичам пообещали высокое давление

Осадков не ожидается

Атмосферное давление в столице 26 октября поднимется до 754 миллиметров ртутного столба. Синоптики поясняют, что это значительно выше нормы. В остальном же погода в Москве в понедельник горожан порадует.

"Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков. В Москве плюс 9-11, в Подмосковье плюс 7-12", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По словам синоптика, ветер в столице будет дуть южный, со скоростью 2-7 метров в секунду.

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