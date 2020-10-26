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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 43 миллиона

09:15
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Вылечились почти 29 миллионов пациентов

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 43 миллиона. Жертвами коронавируса за это время стали более 1,1 миллиона человек, сообщили специалисты американского университета Джонса Хопкинса.
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По данным экспертов, на 8 часов утра 26 октября во всем мире зафиксировано 43 009 311 случая заражения коронавирусом. Умерли от связанных с COVID-19 заболеваний 1 153 857 человек, вылечились от коронавируса 28 959 776 пациента.

Лидируют по числу новых случаев коронавируса Соединенные Штаты Здесь выявлено 8 636 165 зараженных COVID-19. США также в лидерах по числу жертв инфекции – умерли за время пандемии 225 229 американцев. На втором месте Индия с 7 909 959 заболевших, на третьем – Бразилия, где выявлено 5 394 128 случаев коронавируса.

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