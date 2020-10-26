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Жигунов развелся с женой ради "копии" Заворотнюк

09:15
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Актер был женат дважды, и оба раза на Вере Новиковой

Актер Сергей Жигунов продемонстрировал в Сети свидетельство о разводе. Мужчина дважды был женат, причем оба раза на Вере Новиковой. В первый раз он развелся с супругой после 22 лет брака из-за романа с Анастасией Заворотнюк.

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О сложностях в семье артиста стало известно еще в мае этого года – мужчину начали всё чаще замечать в компании журналистки Виктории Ворожбит, которую журналисты прозвали "копией Анастасии Заворотнюк" из-за внешнего сходства с актрисой. Затем Жигунов и вовсе подтвердил информацию о расставании с супругой.

Теперь же актер официально подтвердил слухи о разводе и опубликовал в Instagram свидетельство о расторжении брака. "Пусть пока полежит здесь", - подписал снимок Жигунов.

Новикова и Жигунов впервые поженились в 1985 году. Их брак продлился до 2007 года, после чего актер оставил жену из-за романа с Анастасией Заворотнюк. Однако отношения с актрисой не сложились, и в 2009 году Жигунов вновь вернулся к экс-супруге, вскоре они сыграли вторую свадьбу. Пара прожила вместе еще 11 лет – пока в начале 2020 года не появились слухи о новой пассии артиста – на этот раз ей стала приморская журналистка Виктория Ворожбит.

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