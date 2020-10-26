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Галкин запечатлел смеющуюся Пугачеву на вечерней прогулке

09:48
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Он удачно поймал момент

Телеведущий Максим Галкин опубликовал милое фото с певицей Аллой Пугачевой. Любящие супруги смеются, глядя в камеру. 
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Галкин сделал селфи в тот момент, когда Пугачева хохотала и поднимала руку, возможно, чтобы поправить растрепанные волосы. Глядя на этот кадр, не скажешь, что Примадонне идет 72 год. Стильная и жизнерадостная, она кажется гораздо моложе своих лет. 

К снимку шоумен прикрепил конверт, из которого вылетают сердечки. 

Галкин и Пугачева постоянно подчеркивают, что им удалось сохранить нежные чувства спустя годы совместной жизни. Недавно, например, телеведущий показал архивное фото с молодой Пугачевой, а сама Примадонна напела песню "Осенние листья" и заменила слово "любимый" в тексте на "Максимка". 

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек. 

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