Галкин запечатлел смеющуюся Пугачеву на вечерней прогулке

Он удачно поймал момент

Телеведущий Максим Галкин опубликовал милое фото с певицей Аллой Пугачевой. Любящие супруги смеются, глядя в камеру.

Галкин сделал селфи в тот момент, когда Пугачева хохотала и поднимала руку, возможно, чтобы поправить растрепанные волосы. Глядя на этот кадр, не скажешь, что Примадонне идет 72 год. Стильная и жизнерадостная, она кажется гораздо моложе своих лет.

К снимку шоумен прикрепил конверт, из которого вылетают сердечки.

Галкин и Пугачева постоянно подчеркивают, что им удалось сохранить нежные чувства спустя годы совместной жизни. Недавно, например, телеведущий показал архивное фото с молодой Пугачевой, а сама Примадонна напела песню "Осенние листья" и заменила слово "любимый" в тексте на "Максимка".

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек.

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