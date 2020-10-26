ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Союзмультфильм" показал Зайца из нового "Ну, погоди!"

10:01
  • понедельник
  • 26 октября 2020

С момента выхода первой серии классического мультсериала прошло более 50 лет

В "Союзмультфильме" показали окончательный образ Зайца из перезапуска любимого многими мультфильма "Ну, погоди!". Озвучивать персонажа будет шоумен Дмитрий Хрусталев.

"Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа, - важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз", - заявила генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.

Директор киностудии Борис Машковцев подчеркнул, что визуально персонаж получился очень мягким. Этот эффект достигнут благодаря использованию округлых линий. Машкоовцев отметил, что хоть Заяц и получился очень милым, но его не оставили и без присущих ему "хитринки" и находчивости, передает РИА Новости.

Перезапуск знаменитого мультсериала планируется сделать не прямым продолжением классического сюжета, а современным прочтением истории с сохранением традиционных черт. Мультфильм выполнят в формате 3D, а к двум главным героем добавят ряд второстепенных персонажей. На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала – дети 6-8 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.