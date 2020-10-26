"Союзмультфильм" показал Зайца из нового "Ну, погоди!"

С момента выхода первой серии классического мультсериала прошло более 50 лет

В "Союзмультфильме" показали окончательный образ Зайца из перезапуска любимого многими мультфильма "Ну, погоди!". Озвучивать персонажа будет шоумен Дмитрий Хрусталев.

"Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа, - важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз", - заявила генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.

Директор киностудии Борис Машковцев подчеркнул, что визуально персонаж получился очень мягким. Этот эффект достигнут благодаря использованию округлых линий. Машкоовцев отметил, что хоть Заяц и получился очень милым, но его не оставили и без присущих ему "хитринки" и находчивости, передает РИА Новости.

Перезапуск знаменитого мультсериала планируется сделать не прямым продолжением классического сюжета, а современным прочтением истории с сохранением традиционных черт. Мультфильм выполнят в формате 3D, а к двум главным героем добавят ряд второстепенных персонажей. На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала – дети 6-8 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"