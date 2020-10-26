Столичные врачи вылечили еще 2681 пациента с коронавирусом

Число выздоровевших в Москве растет

Столичные врачи выписали из больниц за минувшие сутки 2681 пациента, у которых ранее был выявлен коронавирус. Общее число выздоровевших от COVID-19 в Москве превысило 293 тысячи человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 2681 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 293 205", - сообщила вице-мэр журналистам.

Ракова напомнила, что отсутствие заболевание перед выпиской подтверждается специальными исследованиями. Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

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