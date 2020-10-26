Коронавирус в России: регионы ужесточают меры санитарного контроля

В стране - новый антирекорд по количеству заболевших за сутки

В российских регионах принимают дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса. В Санкт-Петербурге запрещена работа ресторанов и баров в ночное время. Аналогичные ограничения и в Псковской области. А в Магадане у школьников начались внеплановые каникулы. Строго контролируется и соблюдение мер профилактики.

Работа столичных мобильных ковидных центров в эти дни стала более напряженной. Но врачи к этому были готовы. Тем более, что все необходимое оборудование здесь имеется. Симптомы у пациентов, поступающих сюда, почти одинаковые, отличаются лишь по степени тяжести. Один из них рассказывает, что сначала спутал их с обычным гриппом: "Мыслей тогда о ковиде не было. В субботу утром я проснулся, вечером поднялась температура. Температура держалась до 39 и я очень надеялся на то, что это быстро закончится. Но была дикая слабость. При обычном гриппе у меня такого никогда не было".

Столичные медики за 8 месяцев научились бороться с коронавирусом. По данным заммэра Анастасии Раковой, только за последние сутки врачи вылечили более 2 с половиной тысяч человек. Чтобы подтвердить выздоровления, врачи проводят специальные исследования. Но и после выписки бывшие пациенты продолжают получать консультации. Всего в стране под наблюдением находятся 350 тысяч человек. В некоторых регионах коечный фонд почти заполнен. Там экстренно перепрофилируют другие больницы.

На Камчатке открыли моногоспиталь, уже не первый в регионе. У коронавируса нет шансов распространиться. Логистика продумана до мелочей, так, чтобы отделить красную зону от чистой.

"Больные находятся в палатах, не выходят. У нас палаты, как отдельные боксы. Там туалет, душ. Все лечение, пищу принимают в палатах", - говорит главный врач горбольницы №1 Ирина Вайнес.

На прошлой неделе в пяти "ковидных" стационарах развернули еще 160 коек. Это большое подспорье, когда мест в больницах почти не хватает.

– Все нормально.

– Температуры нет?

– Нет.

На слово не верят, обязательно проверяют. Если даже небольшая температура, то тут же вызывают скорую помощь. Антиковидные инспекторы теперь на каждом заводе в Башкирии. Важно обеспечить безопасные условия сотрудникам. Ведь на удаленку их не отправишь. Предприятия не останавливаются ни на минуту.

"Когда работники заступают в смену, в первую очередь, производим обработку рук, следующий этап - измерение температуры тела, а потом идет выдача масок", - говорит специалист по охране труда Айсылу Зарипова.

Маски, пожалуй, чуть ли не лучшая защита от вируса. Причем, не только на заводах, но и в транспорте, и магазине. Их наличие проверяют везде: и в салонах красоты, и в фитнес-клубах. Также дезинфицируют все социальные объекты, автовокзалы и подъезды жилых домов. Вот так перед каждым отправлением в путь обрабатывают "Сапсаны". Впрочем, сейчас поезда в Петербург идут не сильно загруженными. Туристов и молодежи, которые обычно ездит туда погулять, стало значительно меньше. И с сегодняшнего дня увеселительным заведениям запрещено работать ночью.

Елена Макарова, Анастасия Низовец и Алина Андреева. "ТВ Центр".

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