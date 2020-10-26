В Азовском море продолжаются поиски трех пропавших моряков

Они выпали за борт в результате взрыва

В Азовском море идёт спецоперация по спасению трёх моряков, которые пропали при взрыве на танкере "Генерал Ази Асланов". Обследовано уже больше 900 квадратных километров акватории и береговой линии. В работе задействованы суда, авиация и наземные группы.

В 8 утра спасатели завершили активную фазу поисков. Работы будут продолжены, но основные усилия сосредоточат на патрулировании прибрежной зоны и обследовании береговой линии, передает "ТВ Центр".

С бортов двух вертолетов МЧС осмотрели с воздуха территорию в 400 квадратных километров. Еще 200 были обследованы спасательными судами. Поиски в акватории Азовского моря результатов не дали. Накануне также было проверено 56 километров береговой линии. Поиски продолжаются.

Пропавшие моряки - жители разных регионов. Матросы из Астраханской области и Краснодарского края. Кадет из Липецка. Предположительно, они выпали за борт в результате взрыва. Еще десять членов экипажа спасены проходившим мимо судном "Сириус". Медицинская помощь им не потребовалась.

Инцидент произошел в субботу вечером. Танкер "Генерал Ази Асланов" пустым возвращался из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. В 20 километрах от берега произошло возгорание, а затем взрыв паров нефтепродуктов. Вырван фрагмент верхней палубы. Повисший кусок обшивки накренил судно. Но спасатели смогли отбуксировать танкер к Таманскому берегу.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения техники пожарной безопасности. Специалисты сейчас выясняют, что стало причиной ЧП.

Разлива топлива и других веществ удалось избежать. Накануне были взяты пробы морской воды на месте аварии. Сотрудники Росприроднадзора не обнаружили загрязнения акватории. Угрозы для экологии нет.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Республика Крым.

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