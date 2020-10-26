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На Сахалине сухогруз вынесло на мель во время шторма

12:05
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Эвакуации мешает погода

На Сахалине из-за сильного шторма на мель вынесло сухогруз с экипажем. На борту около 20 человек. Их не удаётся эвакуировать из-за волн, высота которых достигает двух с половиной метров, сообщает "ТВ Центр".

Судно сорвало с рейда и отнесло от морского порта, где он находился для разгрузки угля. У него нет повреждений, он полностью функционирует, есть запасы продовольствия. Также сообщается, что жизни моряков ничего не угрожает.

На помощь к выходу подготовлен буксир. Он подойдёт к судну, как только погода нормализуется.

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