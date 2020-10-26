Около 120 человек задержали на акции протеста в Минске

Стычки протестующих и стражей порядка произошли накануне вечером

В Минске около 120 человек задержаны после воскресной акции протеста оппозиционеров. В разгар шествия группа активистов попыталась напасть на центральное РУВД, передает "ТВ Центр".

Камни летели в милицейский транспорт и административные здания. Правоохранителям пришлось применить спецсредства, чтобы навести порядок в столице.

А с понедельника оппозиционный лидер Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки. Она призывает остановить работу предприятий, блокировать дороги и ничего не покупать в государственных магазинах. Впрочем, пока сообщений о том, что кто-то присоединился к этому оппозиционному бойкоту, нет.

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