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Нарушения и низкая явка: на Украине подводят итоги местных выборов

12:14
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Партия Зеленского показала оченб плохой результат

На Украине подводят итоги местных выборов. Явка была низкой - исправить ситуацию не смог даже инициированный президентом всенародный опрос, который по задумке должен был мобилизовать избирателей. По данным экзит-полов, кандидаты от "Слуги народа" практически нигде не смогли вырваться в лидеры. Зато серьёзно укрепилась "Оппозиционная платформа - за жизнь".
Партия Зеленского провалилась на местных выборах на Украине

Окончательные итоги голосования ЦИК Украины обещает обнародовать до 6 ноября. Пока же экзит-полы свидетельствуют об одном: местные выборы грозят обернуться оглушительным провалом для  Владимира Зеленского лично и его партии "Слуга народа". Она показала весьма скромные результаты везде, кроме родного города главы государства - Кривого Рога. Крайне низкая явка - менее 40 процентов - и многочисленные нарушения, как бы ни оправдывался по итогам Зеленский, свидетельствуют об одном - полученный на волне массового недовольства Петром Порошенко кредит доверия он растерял.

"Да, я прекрасно понимаю, что наша избирательная система еще далеко не идеальна – нечистые деньги и нечестные медиаресурсы, к большому сожалению, все еще влияют на результаты. Но мы же точно движемся в правильном направлении", - отметил Зеленский.

Зеленский так же заявил, что в отличие от некоторых своих соседей, Украина имеет свободные выборы. Правда, не для всех. Из избирательного процесса выбросили сразу несколько миллионов граждан такой "демократичной Украины". Жителей ДНР и ЛНР вопреки Минским соглашениям лишили права голоса. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая неоднократно предлагала компромиссные варианты интеграции жителей Донбасса в новую украинскую реальность,  показала хорошие результаты не только на подконтрольных Киеву территориях Донецкой области - почти 43 процента голосов, и это победа - но и в других частях страны.

Параллельно с местными выборами Владимир Зеленский устроил в воскресенье всеукраинский опрос. И его результаты показали: одну из главных проблем страны новому руководству преодолеть так и не удалось. 81% граждан поддержал введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах. Видимо, накипело. И абсолютное большинство поддержало идею сократить число депутатов Рады — за нее проголосовали 95% пришедших на участки. Пока там перевес у "Слуги народа".

А вот сформировать большинство в горсоветах пяти крупнейших городов страны пропрезидентской партии, похоже, не удастся. Во многих регионах пройдет второй тур. Но даже первый уже вернул из политического забытья крайне одиозных личностей. В частности, лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Не дожидаясь объявления официальных результатов, он уже поздравил себя с победой на выборах народного депутата на 208-м округе в Черниговской области. Никак не желает оторваться от власти и мэр Киева Виталий Кличко. Правда, за сохранение кресла ему придется побороться во втором туре с кандидатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александром Поповым.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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