Трамп удивил американцев новыми обещаниями

За девять дней до президентских выборов страсти накалились до предела

Решить проблему Нагорного Карабаха, причём в рекордные сроки, пообещал Дональд Трамп. В пылу предвыборных обещаний президент США решил показать, что неразрешимых проблем для него не существует. И сделал серию заявлений, отнестись к которым серьёзно не получается даже у его сторонников.

Чем ближе американские выборы, тем чаще Дональд Трамп удивляет электорат. Обещания уже граничат с фантастикой, а поведение президента становится всё более непредсказуемым. Интервью телеканалу CBS прервано на 14-й минуте. Хотя начиналось всё дружелюбно. Но разговор перешёл на личности.

— Думаете ли вы, что ваши посты в "Твиттере" и ваши обязательства расположат к вам людей?

— Нет, я думаю, что если бы я надеялся только на соцсети, меня бы здесь не было. Но ваш телеканал фейковый. И честно говоря, если бы я не пользовался соцсетями, никто не услышал бы моего голоса.

— Вы говорите негативные вещи про меня.

— Нет, вы сами дискредитируете себя. Вы начали с того, что спросили: Вы готовы к жёстким вопросам? Вы брали интервью у Джо Байдена.

— Я смотрел все его интервью. Вы никогда не задавали ему таких вопросов. Так дела не делаются. Я думаю, мы закончили с этим интервью. Спасибо, достаточно.

Что до обещаний, их Трамп обильно раздавал на митинге в Нью-Гемпшире. Ещё несколько дней назад президент говорил, что вакцина от коронавируса появится лишь через несколько недель, а, возможно, и к новому году. Теперь заявляет: всё уже есть.

"Мы вот-вот переломим ситуацию. У нас есть вакцины, у нас есть всё. Мы переломим ситуацию даже и без вакцин, всё будет кончено. И знаете, кто этого добился? Я. Вы можете в это поверить?" – заявил Трамп.

А вот глава государства увидел в рядах собравшихся человека с транспарантом в поддержку Армении. И вот войну в Нагорном Карабахе он, считай, уже остановил. "Мы это исправим. Это будет, я бы сказал, легко. Мы с этим разберёмся. Почему бы и нет? Иди, Армения, скажи об этом своему народу. Это очень просто, когда знаешь, что делать. И мы это сделаем", - сказал Трамп.

Довольный произведённым впечатлением, Трамп летит в штат Мэн, где посещает ферму и оставляет автографы на тыквах. Вечером того же дня тыквы украшают крыльцо Белого дома. В канун праздника Хэллоуин президентская чета принимает в гостях маленьких динозавров и призраков. И всё же, несмотря на свой задор, Трамп не настолько уверен в исходе борьбы. Даже у президента не всё под контролем.

"Самый большой риск – это фальшивые бюллетени. Знаете, я голосовал во Флориде – пошёл и проголосовал лично. Мне нравится голосовать лично – можете назвать меня старомодным. И во Флориде меня спросили: "Сэр, у вас есть удостоверение личности?" Они не хотели быть грубыми, но они выполняли свой долг", - отметил Трамп.

Более спокойно и предсказуемо проходит кампания Байдена. Его козыри – лидер группы "Бон Джови" и обвинения в адрес Москвы. "Я думаю, самая большая угроза для Америки прямо сейчас, с точки зрения подрыва нашей безопасности и альянсов, это Россия. И, во-вторых, я думаю, крупнейшим конкурентом для нас является Китай", - заявил Джозеф Байден.

В отличие от соперника, интервью на том же CBS Байден вежливо проводит до конца. Но не говорит ничего нового.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"