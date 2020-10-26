ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спутник "Глонасс-К" успешно выведен на орбиту

12:16
  • понедельник
  • 26 октября 2020

С ним установлена связь

Российский навигационный спутник "Глонасс-К" успешно выведен на орбиту. Все его системы работают штатно. С Землёй удерживается телеметрическая связь, сообщили в Минобороны.

Ракета-носитель "Союз-2" со спутником успешно стартовала накануне с космодрома "Плесецк", пишет kp.ru. "Глонасс-К" - это устройство нового поколения. От своих предшественников он отличатся меньшим весом и потреблением энергии и большим сроком службы. Также на нем установлена аппаратура международной системы поиска и спасения.

Всего в составе орбитальной группировки Глонасс - 28 аппаратов. Они обеспечивают стабильную работу российской навигационной системы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Пуск ракета-носителя "Союз-2"
Пуск ракета-носителя "Союз-2"
ЦУП ВКС России
ЦУП ВКС России
Пуск ракета-носителя "Союз-2" со спутником "Глонасс-К"
Пуск ракета-носителя "Союз-2" со спутником "Глонасс-К"
Ракета-носитель "Союз-2"
Ракета-носитель "Союз-2"
Ракета-носитель "Союз-2"
Ракета-носитель "Союз-2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.