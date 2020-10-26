С ним установлена связь

Российский навигационный спутник "Глонасс-К" успешно выведен на орбиту. Все его системы работают штатно. С Землёй удерживается телеметрическая связь, сообщили в Минобороны.

Ракета-носитель "Союз-2" со спутником успешно стартовала накануне с космодрома "Плесецк", пишет kp.ru. "Глонасс-К" - это устройство нового поколения. От своих предшественников он отличатся меньшим весом и потреблением энергии и большим сроком службы. Также на нем установлена аппаратура международной системы поиска и спасения.

Всего в составе орбитальной группировки Глонасс - 28 аппаратов. Они обеспечивают стабильную работу российской навигационной системы.

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