В России зафиксирован новый максимум заразившихся COVID-19 за сутки

Скончались 219 заболевших

За минувшие сутки в России выявили еще 17347 случаев коронавируса. Это максимум с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 23 октября - 17340 заболевших за сутки.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 5224 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели еще 499 человек.

Вылечились от коронавируса 7574 пациента, в том числе в Москве – 2681. Скончались 219 заразившихся, из них 62 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1531224 случая заражения коронавирусом. Скончались 26269 человек. Выздоровело 1146096 пациентов.

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