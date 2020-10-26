Путин поблагодарил депутатов Госдумы за ритмичную работу

Она не прекращалась даже в условиях пандемии

Владимир Путин в понедельник встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Президент отметил, что нижняя палата парламента напряженно работает, особенно в последнее время. Это связано и с законами, которые нужно принять из-за поправок в Конституцию. Глава государства поблагодарил депутатов за ритмичную работу в условиях пандемии.

"Люди работали над законопроектами весьма сложными, требующими хорошей экспертной проработки, работали, не откладывая это на потом, в долгий ящик, понимая, что решения нужны именно сегодня, сейчас, для преодоления тех кризисных явлений, с которыми мы столкнулись", - сказал Путин. Его слова приводит ТАСС.

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