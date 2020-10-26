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Задержаны обвиняемые по делу о мошенничестве с квартирами Баталова

10:19
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Скоро им изберут меру пресечения

Заслуженной артистке России Наталии Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину предъявили обвинения в мошенничестве с недвижимостью покойного актера Алексея Баталова. 
На имущество Алексея Баталова наложили арест

"В настоящее время фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения", - сообщается на сайте Следственного комитета России.  

Расследование уголовного дела продолжается. Потерпевшими проходят вдова и дочь Алексея Баталова. Гитана Леонтенко и Мария уже были на допросе. Спорная недвижимость арестована. 

По версии следствия, Дрожжина и Цивин обманным путем завладели долями четырехкомнатной квартиры Баталова, его мастерской и двумя квартирами. Кроме того, они якобы присвоили себе деньги народного артиста СССР. По данным СМИ, речь идет 8 миллионах рублей. Не исключено, что подозреваемые подделали подпись актера в документе о передаче недвижимости.  

Недавно режиссер Никита Михалков призвал вернуть Леонтенко и ее дочери квартиры и деньги, принадлежавшие Баталову. 

Напомним, актер Алексей Баталов и артистка цирка Гитана Леонтенко прожили вместе 54 года. В 1968 году Леонтенко родила дочь Марию, которая страдает ДЦП. Несмотря на проблемы со здоровьем, девушка стала сценаристом. Она является членом Союза писателей и Союза кинематографистов России. 

Алексей Баталов скончался в 2017 году. 

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