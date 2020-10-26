Россияне начали скупать костюмы коронавируса

Самым популярным образом на Хэллоуин стал человек-коронавирус

В преддверии Хэллоуина россияне стали активно запасаться костюмами коронавируса. Отмечается, что в этом году продажи товаров к празднику увеличились по сравнению с прошлогодним периодом.

"В 2020 году россияне увлечены подготовкой больше, чем в прошлом: в октябре текущего года спрос на товары для Хэллоуина вырос на 18% по сравнению с октябрем прошлого года. В ассортименте не только костюмы пиратов и ведьм, на рынке можно найти и более креативные решения - в этом году особенно популярен костюм коронавируса", - рассказали в пресс-службе сервиса для размещения объявлений "Авито".

Для тех, кто не хочет полностью перевоплощаться в коронавирус и тратить на это крупные суммы, есть более простые варианты костюмов. К примеру, на просторах интернета можно найти тематические защитные маски, надувные костюмы как для взрослых, так и для детей, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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