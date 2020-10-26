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В Роспотребнадзоре объяснили, как планировать беременность после прививки от COVID-19

10:40
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Обязательна консультация врача

Специалисты Роспотребнадзора рассказали об особенностях планирования беременности после вакцинации от коронавируса. До принятии окончательного решения необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, подчеркнули в пресс-службе ведомтсва.
Пяти российским компаниям поручено производство вакцины "Спутник V"

"При планировании беременности в поствакцинальный период необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, что позволит принять взвешенное решение с учетом вашего состояния здоровья",- говорится в сообщении.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована Минздравом России в августе. Препарат, получивший название "Спутник V", разработан Центром имени Гамалеи. Вторую отечественную вакцину зарегистрировали в октябре. Препарат  "ЭпиВакКорона" разработан в центре "Вектор" Роспотребнадзора. Еще одна вакцина, над которой работали специалисты Центра имени Чумакова РАН, проходит фазу клинических испытаний, передает РИА Новости.

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