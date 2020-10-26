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"Мы едем домой": Подольская возвращается к Преснякову из роддома

11:02
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Она показала новое фото малыша

Певица Наталья Подольская, которая подарила музыканту Владимиру Преснякову второго сына, выписывается из роддома. 
Подольская рассказала о подготовке к родам, творчестве и комнате для малыша

"Гордо звучит: Я - мама двух сыновей. Нас таких миллионы. Сегодня мы с Ваней едем домой", - написала Подольская в Instagram, опубликовав трогательное фото с новорожденным, который с закрытыми глазами расположился на маминой груди. 

Недавно Наталья Подольская рассказала, что вещи для младшего сына она покупала в последний момент. Звездные супруги решили поселить малыша в комнате, которую раньше занимал их старший сын Артемий. 

Напомним, что Пресняков и Подольская живут вместе с 2005 года. В 2010 году они поженились, а через пять лет стали родителями. Певица долго скрывала вторую беременность.

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