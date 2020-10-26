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Власти Испании намерены продлить особый режим из-за COVID-19 до мая

10:57
  • понедельник
  • 26 октября 2020

В стране ужесточают антикоронавирусные ограничения

Парламент Испании намерен в ближайшее время рассмотреть предложение о продлении действующего в стране режима повышенной готовности еще на полгода – до 9 мая. Об этом рассказал премьер-министр королевства Педро Санчес.

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"Я хочу проинформировать, что правительство только что объявило о введении режима повышенной готовности на территории всей страны, который вступает в силу этим вечером", - заявил испанский премьер. Он отметил, что в стране вводится запрет на свободное передвижение людей с 23:00 до 06:00, при этом региональные власти получат право корректировать временные интервалы по мере необходимости.

Санчес обратился к парламентским группам с просьбой оказать максимально возможную поддержку инициативе о продлении данного режима.

Глава кабмина Испании подчеркнул, что ограничения касаются выхода людей на улицу в ночное время, за исключением обоснованных причин. Он выразил уверенность, что подобные меры позволят снизить темпы распространения инфекции.

Режим повышенной готовности предусмотрен Конституцией Испании, он обеспечивает законодательную базу для принятия более строгих ограничительных мер. Его может ввести правительство страны максимум на 15 дней как на территории всего королевства, так и в определенном регионе, для продления требуется одобрение парламента.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Испании зафиксировано свыше 1 миллиона случаев заболевания COVID-19, 34,7 тысяч из них скончались. При этом премьер-министр ранее заявлял, что реальное число жителей страны, которые перенесли заболевание, превышает 3 миллиона человек.

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