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Россияне назвали главное условие для достижения успеха

11:14
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Это не талант и не профессионализм

Успех человека в современной России зависит от внешнего вида. В этом уверены более половины опрошенных граждан. Треть респондентов проведенного ВЦИОМ опроса считают, что россияне стали больше следить за своей внешностью.
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С тем, что внешний вид очень важен для достижения успеха, согласны 67% опрошенных. При этом среди респондентов мужского пола сторонников этой теории меньше – 55%. Отрицают зависимость успеха и внешнего вида 34% россиян. И лишь 42% согласны с тем, что сегодня люди стали уделять больше внимания своему внешнему виду – треть опрошенных уверены, что и раньше в России люди заботились о том, как они выглядят.

77% респондентов уверены в актуальности пословицы о том, что по одежке встречают, по уму провожают. Больше всего приверженцев этой точки зрения среди людей в возрасте от 25 до 44 лет. Во всероссийском опросе "ВЦИОМ-Спутник" приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

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