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Молодая жена Петросяна высказалась о старости

11:32
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Она мыслит нешаблонно

31-летняя Татьяна Брухунова, которая воспитывает сына от 75-летнего юмориста Евгения Петросяна, рассказала об отношении к своему возрасту. Оказывается, она совсем не боится стареть. 
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"Я люблю каждый год своей жизни! Он не повторится. Я не повторюсь. Чем старше я становлюсь, тем больше мне нравится ощущение возраста", - написала Брухунова в Instagram.  

Общаясь с подписчиками, молодая жена Петросяна сказала, что не тоскует по утраченным годам. "Глупо скучать по тому, что никогда не повторится", - заявила она. 

Отметим, что после рождения сына Татьяна Брухунова не стала домохозяйкой. Она посещает культурные мероприятия, ходит по кафе и ресторанам, выезжает с подругами за город. За маленьким Ваганом в этот момент присматривает няня. 

Слухи о романе Петросяна и его помощницы появились в 2018 году. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе. В сентябре народный артист РСФСР впервые показал своего сына.

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