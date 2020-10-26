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Невролог рассказала о новой пандемии

11:53
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Проблема не настолько явная, как COVID-19, но не менее опасная

Врач-невролог Вера Пшеничникова заявила, что на сегодняшний день дефицит магния по своим масштабам может считаться пандемией. "Считается, что дефицит магния — это пандемия, с ней нужно бороться", - подчеркнула специалист.

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Магниевая недостаточность при отсутствии должного лечения может спровоцировать развитие таких заболеваний, как диабет второго типа и проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Самыми распространенными признаками, указывающими на нехватку магния, являются судороги и подёргивание мышц, патологические сокращения сердца, депрессия и плохое настроение, звон в ушах.

Пшеничникова отметила, что анализ на данный микроэлемент взять крайне тяжело, и это серьезно осложняет ситуацию. Врач посоветовала включить в рацион больше продуктов, содержащих этот микроэлемент. По ее словам, избыток магния не вредит организму, поэтому можно периодически принимать его курсами, передает "Говорит Москва".

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