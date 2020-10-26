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Москвичам пообещали неделю без дождей

11:54
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Небольшие осадки местами пройдут ближе к выходным

Новая неделя принесет москвичам сухую и теплую погоду, небольшие осадки могут пройти в столице лишь в пятницу, заявила метеоролог Татьяна Позднякова.
Москвичам пообещали высокое давление

"Погода на этой неделе в Москве будет довольно устойчивая, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков у нас не ожидается, только в пятницу во второй половине дня местами может собраться небольшой дождь", - сообщила она.

По словам синоптика, погода в ночное время останется теплой: +5 - +7 градусов по Москве и +2 - +7 градусов в Подмосковье. Днем в столице температура воздуха будет колебаться от 10 до 12 градусов выше нуля, в московской области – от 5 до 12 градусов.

Направление ветра останется южным, передает РИА Новости. Позднякова добавила, что существенных перемен в погоде в сторону холода пока не ожидается.

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