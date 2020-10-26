Светличная обвинила родных в попытке убийства ради квартиры

Она вычеркнула их из завещания

80-летняя актриса Светлана Светличная заявила, что родственники пытались ее убить, чтобы завладеть квартирой.

В июле заслуженная артистка РСФСР получила серьезные травмы. Во время интервью на нее упал штатив, на котором крепится осветительный прибор. "Как же я орала! На всю жизнь запомнила этот свой вопль, никогда такой боли не ощущала", - рассказала Светличная. Она отказалась от госпитализации, но после этого инцидента ей несколько раз пришлось ходить в больницу.

В программе "Звезды сошлись" Светлана Светличная заявила, что тот несчастный случай подстроила ее внучка Мария. По мнению звезды, девушка хочет получить ее квартиру. При этом она якобы действует вместе со своими родителями.

Светличная также сообщила, что ей подбросили в квартиру шарики с ртутью, от которых ей стало плохо. "И даже было рвотное состояние", - вспомнила она.

"Они просто хотели от меня избавиться, мол, пожила и хватит! Почему я родила таких отвратительных людей", - сказала Светлана Светличная, добавив, что родственники всегда плохо с ней обращались.

Она решила завещать свою недвижимость каким-нибудь посторонним людям, которые испытывают материальные трудности.

Светлана Светличная сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Богиня: Как я полюбила", "Бриллиантовая рука", "Любить", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".

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