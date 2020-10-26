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Нурмагомедов выиграл у Бузовой битву в Instagram

11:50
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Рекорд певицы не продержался и недели

Рекорд певицы и телеведущей Ольги Бузовой по числу подписчиков в соцсети Instagram не продержался и недели. Ее обошел российский боец Хабиб Нурмагомедов.
Бузова попала в Книгу рекордов России

О своем рекорде Ольга Бузова сообщила на прошлой неделе. Телеведущая заявила, что вошла в Книгу рекордов России. В подтверждение певица опубликовала фотографию с двумя сертификатами.

"Первый — за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, это теперь официально подтверждено изданием, а второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram", – пояснила Бузова.

Останется ли рекорд за Бузовой, неизвестно. За ее страницей следят сейчас 22,1 миллиона пользователей, тогда как у Нурмагомедова уже 24,4 миллиона подписчиков. Их число резко возросло после его победы 25 октября над американцем Джастином Гэтжи. Хабиб защитил чемпионский пояс UFC в легком весе и в тот же вечер он объявил о завершении карьеры, передает РИА Новости.

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