Мишустин решил списать долги регионам

Средства власти должны вложить в развитие инфраструктуры

Российским регионам спишут часть долгов по бюджетным кредитам. Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, от выплат освободят те субъекты федерации, которые направят высвобожденные финансы на развитие инфраструктуры – под инвестиционные проекты.

Правительство утвердило правила определения таких инвестпроектов, их перечень будет сформирован на основе предложений регионов. Позже проекты оценят профильные министерства. По словам Мишустина, сумма списания будет равна объему налоговых поступлений, которые инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет.

"Правительство запускает новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах Российской Федерации. Речь идет о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов, которые направляют высвобождаемые бюджетные средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Премьер отметил, что инфраструктурные проекты, требующие больших средств, сложно реализовывать самостоятельно как инвесторам, так и регионам. А с помощью нового механизма можно воплотить проекты в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, дорожном и жилищном строительстве, коммунальной сфере, передает ТАСС.

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