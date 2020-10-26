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Собянин: крупнейший в стране блок реанимации развернут в Коммунарке

12:18
  • понедельник
  • 26 октября 2020

В нем 330 коек

Сергей Собянин в понедельник осмотрел резервный коронавирусный госпиталь, развернутый на территории медицинского комплекса в Коммунарке. Там создано 1,2 тысячи коек, из них 330 – реанимации и интенсивной терапии. По словам мэра, это самый крупный в стране реанимационный блок.

"Несмотря на то, что это резервный госпиталь, мобильный госпиталь, здесь все сложнейшие инфраструктурные задачи решены. Обеспечен всем - водой, электроэнергией, теплом, канализацией. Создано сложнейшее обеспечение медицинскими газами. Вообще, с точки зрения технологии один из самых сложнейших комплексов, не уступающий по сложности тому, что мы сделали в Вороновской больнице, а по мощности еще больше", - сказал Собянин.

Мэр надеется, что создание резервных госпиталей даст городу запас коечного фонда и гарантию того, что в ближайшее время не придется сокращать плановую помощь.

Первые пациенты поступили в резервный госпиталь в Коммунарке 7 октября. Сейчас там проходят лечение свыше 150 пациентов. В ближайшее время там оборудуют приемное отделение с мобильным КТ.

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