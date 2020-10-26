Собянин заявил о снижении темпов выявляемости COVID-19 в Москве

За сутки в городе выявлено 5224 новых случаев

Введенные в Москве меры против коронавируса дали результаты. Как заявил Сергей Собянин, темпы по выявляемости снизились в 10 раз, в пять раз меньше динамика загрузки коечного фонда.

Собянин рассказал, что в столице реализуется "огромный сложный комплекс мер по борьбе с COVID", в том числе перевод работников на удаленку, контроль за масочным режимом, массовое тестирование.

"Все эти меры дают свои результаты: у нас за прошедшую неделю снизились в 10 раз темпы по выявляемости коронавируса и в пять раз меньше динамика загрузки коечного фонда ", - сказал Собянин.

Тем не менее, за последнюю неделю объём загрузки коек коронавирусными больными в Москве превысил 10 тысяч.

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