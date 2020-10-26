Путин назвал способ снизить напряженность в Европе после развала ДРСМД

Миру грозит новая гонка вооружений

Глава России Владимир Путин заявил о готовности минимизировать негативные последствия развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Российский лидер назвал ошибкой решение США выйти из договора в одностороннем порядке. Напомним, это произошло в 2019 году. По мнению Путина, развал соглашения увеличивает риск развязывания гонки вооружений и усиливает напряженность по линии Россия - НАТО.

Владимир Путин подчеркнул, что Москва не будет развертывать РСМД наземного базирования на европейской части России, если в странах НАТО не появятся американские ракетные вооружения аналогичных классов. Российский президент призвал страны НАТО объявить встречный мораторий на развертывание РСМД.

Путин также предложил устроить проверки российских и американских ракетных вооружений.

"В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных Сил Российской Федерации в Калининградской области. Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729)", - говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что ракета 9М729 соответствует требованиям ранее действовавшего договора о РСМД.

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