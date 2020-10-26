Минобрнауки обеспечит бюджетными местами в вузах 50% выпускников школ

Цель обозначена в июльском указе президента

Не менее 50% выпускников российских школ должны быть обеспечены бюджетными местами на очных отделениях вузов. Это один из шагов к достижению цели, поставленной в июльском указе президента России. Владимир Путин поручил обеспечить присутствие России в десятке ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок - в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования, напомнили в Минобрнауки.

"Достижение указанной цели будет осуществляться по следующим направлениям: обеспечение бюджетными местами для очного обучения по программам бакалавриата и специалитета не менее половины всех выпускников школ", - сообщили в министерстве агентству ТАСС.

В Минобрнауки напомнили, что такая задача зафиксирована в Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года. По данным министерства, сегодня число бюджетных мест в вузах по этим направлениям - 358,8 тысячи. Это число планируется довести до 480,2 тысячи к 2030 году.

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