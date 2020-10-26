Россиянки стали меньше рожать

Показатель рождаемости за пять лет снизился почти на четверть

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что в стране за последние пять лет уровень рождаемости упал на 23,7 процентов. Она подчеркнула, что подобная демографическая тенденция фиксируется из года в год.

"За последние 5 лет число родившихся детей снизилось на 23,7%. Это мы с вами констатируем из года в год", - сообщила детский омбудсмен во время проведения круглого стола в ОНФ.

Она отметила, что в стране снизился и коэффициент рождаемости или же число рождений на одну женщину. Если три года назад показатель составлял 1,62, то сейчас он опустился до 1,5.

Кузнецова добавила, что, несмотря на ухудшение демографической ситуации. Россиянки стали реже прерывать беременность – в стране фиксируется снижение количества абортов, передает РИА Новости.

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