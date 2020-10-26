Субсидии на оплату услуг ЖКХ продлят до конца года

Подписано соответствующее постановление кабмина

Правительство продлевает до конца года временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Обращаться в органы соцзащиты и дополнительно подтверждать доход не нужно. Действие льгот будет продлено автоматически, передает "ТВ Центр".

Ещё одна важная тема - строительство инфраструктуры для инвестиционных проектов. Правительство запускает новый механизм стимулирования такой деятельности. Так, если регион направляет свободные средства на развитие перспективной сферы, с него будут списаны долги по бюджетным кредитам. Перечень проектов будет сформирован на основе предложений субъектов.

"Таким образом могут быть реализованы инициативы в таких сферах, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, дорожное и жилищное строительство, создание коммунальной инфраструктуры. При этом сумма списания будет равна объёму налоговых поступлений, который инвестиционный проект принесёт в федеральный бюджет. Это поможет снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и простимулирует инвестиционную активность в российских регионах", - заявил Мишустин.

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