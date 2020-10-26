Победители получат, помимо прочего, возможности для развития карьеры

В понедельник в Москве проходит финал конкурса "Лидеры России. Политика". Это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Заявку на участие подали свыше 34 тысяч человек. В заключительный этап вышли лишь 100. Победители конкурса получат серьезный опыт, возможности для развития карьеры, а еще обучение в мастерской управления "Сенеж", сообщает "ТВ Центр".

"Самое сложное - это не перегореть и не перестать остро чувствовать людей. Помните нашего президента Владимира Владимировича Путина как-то спросили, что нужно для того, чтобы быть политиком. Он сказал очень важную вещь. Он сказал, что самое главное - это способность чувствовать боль простого человека так же как, свою собственную", - рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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