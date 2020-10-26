Собянин открыл пятый резервный госпиталь для лечения больных COVID-19

Он оборудован самой современной техникой

В Коммунарке развёрнут крупнейший в стране блок реанимации и терапии для лечения больных COVID-19. В корпусе предусмотрено абсолютно всё - современное оборудование, независимые инженерные системы и даже беспроводной интернет. Новый временный госпиталь сегодня посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Это крупнейшее реанимационное отделение для лечения пациентов с COVID-19 в Москве. 330 коек оборудованы всем необходимым, чтобы спасть жизни тяжелых пациентов.

"Стоит оборудование экспертного класса: аппараты ИВЛ, мониторы, инфузоматы, реанимационные кровати. Все необходимое лечение в реанимационных условиях будет оказывать здесь абсолютно идентичное, что и на основной территории", - сообщил заместитель главного врача больницы в Коммунарке Рустам Коготыжев.

Резервный госпиталь, возведённый рядом с основным корпусом больницы в Коммунарке, рассчитан на 1300 пациентов. 6 павильонов - с палатами интенсивной терапии. Новое отделение сегодня посетил Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что в Москве накоплен ресурс для того, чтобы справиться со второй волной заболеваемости.

"За последнюю наделю в 10 раз снизились темпы по выявляемости коронавируса и в 5 раз уменьшилась динамика загрузки коечного фонда. Тем не менее, такая динамика, она хоть и в меньшей степени, имеет место быть. Это значит, что мы за последнюю неделю перевалили объем загрузки коек - больше 10 тысяч. Для того чтобы обеспечить безусловное оказание медицинской помощи всем москвичам мы вводим резервные корпуса, которые дают нам возможность не трогать основную плановую экстренную помощь. Последний пятый такой резервный госпиталь развернут на базе одного из основных центров страны по борьбе с ковидом, это центр в Коммунарке", - сообщил Собянин.

Еще четыре резервных госпиталя развернуты на ВДНХ, Каширском шоссе, в Сокольниках и Крылатском. Для лечения больных с коронавирусной инфекцией в Москве подготовили около 15 тысяч коек. Главный врач больницы в Коммунарке рассказал мэру о новых возможностях временного медицинского центра.

"Признаюсь честно, не поворачивается язык назвать этот госпиталь временным, потому что те медицинские решения, я оцениваю все как врач, на самом высоком уровне. Под эти 300 реанимационных коек мы еще имеем и 900 коек госпитальных, которые позволяют вот эту помощь всю, от входа пациента до стабилизации и выписки реализовать в этом госпитале с реализацией и диагностических возможностей, УЗИ, КТ, рентген", - рассказал Денис Проценко.

Каждый корпус оборудован изолированной системой водоснабжения и канализации. Особое внимание уделяется так называемой красной зоне.

"Госпиталь оснащен всем необходимыми инженерными системами, очень мощным вентиляционным оборудованием с многочисленными системами обеззараживания воздуха как при подаче в палату, так и на вентиляции вытяжной", - сказал директор компании-подрядчика Алексей Лоукарт.

В палатах есть беспроводной интернет. У врачей есть доступ к единой медицинской системе города.

Виктор Прокушев, Илья Ушаков, Василий Батурин, Роман Логунов, "ТВ Центр".

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