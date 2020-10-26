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Станцию БКЛ "Сокольники" построят в 2021 году

15:13
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Почему станция несколько меньше стандартной?

Строительство станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро будет завершено уже в следующем году. Сейчас идут работы по возведению основных конструкций, передает "ТВ Центр".

Так, в планах к февралю закончить бетонирование, а затем специалисты займутся инженерными системами. Саму станцию возводят в стеснённых условиях улично-дорожной сети и неподалеку от парка "Сокольники". В связи с этим станция получилась чуть меньше стандартной, площадь 215 квадратных метров вместо обычных 300, но строители нашли решение, как грамотно всё разместить.

"Мы часть производственных помещений, где располагаются системы обеспечения энергоснабжения, систему управления, сделали на многоуровневых пространствах, и таким образом станция получилась компактная, но сложнее в строительстве", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Строительство станцию БКЛ "Сокольники"
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