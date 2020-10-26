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В Москве спасли замурованных в подвале котов

15:21
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Как животные оказались в ловушке?

На западе Москвы спасли бездомных котов, которых буквально замуровали в подвале многоэтажки. Жители дома на Большой Филёвской уже некоторое время разделены на два лагеря: одних соседство с животными устраивает, других - раздражает.

В итоге, кто-то просто заварил продухи металлическими пластинами. А снаружи повесил объявление - с требованием не трогать решётки и не портить домовое имущество, передает "ТВ Центр".

Накануне жалобное мяуканье услышали прохожие и вызвали полицейских. Те и выпустили кошек на волю. Впрочем, уже сегодня ограждения появились снова.

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