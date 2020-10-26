"Абсолютная ненависть": в Кремле отреагировали на заявление Байдена

С точкой зрения кандидата в президенты США в Москве не согласны

Американские политики пытаются насадить в США ненависть к России. В Кремле эти попытки вызывают сожаление. И с характеристикой России как врага Америки в Москве не согласны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это совсем не так, мы с этим абсолютно не согласны. Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской Федерации, и что наша страна позиционируется как какой-то противник", - заявил Песков журналистам.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил в интервью телекомпании CBS, что наибольшую угрозу для Соединенных Штатов на международной арене представляет Россия. Китай Байден назвал "самым большим конкурентом".

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