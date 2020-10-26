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Продюсер рассказала правду об отношениях Лободы с Линдеманном

13:38
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Продюсерского умысла в этом нет

Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, прокомментировала слухи о романе певицы с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. 
Лобода перестала скрывать внешность младшей дочери

Певица Лобода воспитывает двух дочек. Еву она родила от танцора Андрея Царя, с которым жила в гражданском браке, а про отца Тильды она отмалчивается. По слухам, звезда забеременела от Линдеманна. Лобода не опровергала, но и не подтверждала эту информацию. Известно, что артистка неоднократно бывала на концертах немецкого музыканта и появлялась в его компании. 

Нателла Крапивина сдержанно высказалась на эту тему. "Это ее личная история, и я ее не придумывала, - сказала продюсер Ксении Собчак. - Абсолютно никакого продюсерского умысла в этом не было". 

По словам Крапивиной, ей нравится ореол таинственности, который окутывает личную жизнь Лободы. 

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